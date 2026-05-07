Dos drones procedentes de Rusia entraron en Letonia y se reportaron dos accidentes

La agencia de noticias LETA, citando al Servicio Letón de Bomberos y Rescate (VUGD), informó que un dron impactó y dañó cuatro tanques vacíos de almacenamiento de petróleo en Rēzekne. Los bomberos extinguieron un incendio que se originó en la cubierta exterior de uno de los tanques. Asimismo, informaron haber visto restos del dron en el lugar.

La primera ministra letona, Evika Siliņa, anunció en redes sociales la convocatoria de una reunión de emergencia del grupo de gestión de crisis del gobierno. El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, insinuó en una publicación en X que los drones podrían provenir de Ucrania.

“Mientras la agresión rusa en Ucrania continúa, es posible que se repitan casos similares cuando un avión no tripulado extranjero entre o se aproxime al espacio aéreo de Letonia”, escribió Sprūds.

La intrusión de un dron provocó que a las 4:45 de la madrugada se enviaran alertas a los teléfonos móviles de los residentes de varias zonas del distrito de Latgale, al este de Letonia, recomendándoles que se refugiaran en sus casas, cerraran las ventanas e informaran a las autoridades sobre cualquier objeto que volara a baja altura. Posteriormente, se canceló la alerta y las fuerzas armadas emitieron un comunicado de prensa en el que afirmaban que "la amenaza al espacio aéreo letón ha cesado".

Los residentes locales de la zona de Rēzekne informaron en las redes sociales que habían escuchado ruidos de motores y explosiones la madrugada del jueves.

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Tras la alerta, dos municipios del este de Letonia, Ludza y Balvi, cerraron las escuelas durante el día y aconsejaron a los empleados municipales que trabajaran desde casa.