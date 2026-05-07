EEUU e Irán se acercan a un acuerdo en el que se espera la respuesta de Teherán, según CNN

No obstante, las fuentes recordaron que las conversaciones se habían truncado en el último momento en ocasiones anteriores.

La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.

Y en los últimos días ha resurgido un nuevo impulso diplomático, según la fuente regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, parece estar simplificando los temas de las negociaciones de paz para que los moderados del régimen iraní puedan volver a la mesa de diálogo, añadió la fuente, con el objetivo de abordar los temas más espinosos más adelante.

Trump alabó este miércoles la labor diplomática desarrollada estos días en torno a esta crisis, afirmando que Estados Unidos había mantenido "muy buenas conversaciones" con Irán en las últimas 24 horas.

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Se baraja internamente un plan de una sola página que contiene disposiciones que han sido fundamentales en las negociaciones para poner fin al conflicto, según informó a CNN una persona familiarizada con el documento.

El documento declararía el fin de la guerra y daría inicio a un período de negociación de 30 días para resolver los puntos conflictivos, incluyendo cuestiones nucleares, la descongelación de activos iraníes y la seguridad futura en el estrecho de Ormuz, según la fuente.

Se espera que Irán responda a la propuesta ante los mediadores este mismo jueves, según la cadena.