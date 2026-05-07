Empleada bancaria pidió a Robert Prevost que acuda a una sucursal

El periódico New York Times (NYT) publicó la anecdótica historia tras verificar los datos con un sacerdote católico.
Aproximadamente dos meses después de que Robert Francis Prevost, un cardenal nacido en Chicago, se convirtiera en el papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, llamó a su banco en su ciudad natal, según contó un amigo cercano, el reverendo Tom McCarthy, en una reunión de católicos en Naperville, Illinois, la semana pasada, señala el medio de comunicación.
Prevost, que hace un año se convirtió en Sumo Pontífice tras un cónclave histórico, realizó una gestión como cualquier ciudadano y cliente bancario: llamó a su banco de la ciudad natal para actualizar sus datos, entre ellos su número de teléfono y dirección actual: la Santa Sede.
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“Se identificó como Robert Prevost y superó todas las preguntas de seguridad”, relató el reverendo McCarthy en un video que se volvió viral en las redes sociales, mientras dirigía un culto. Sin embargo, la operadora no cedió y le pidió al cliente que acuda en persona a una sucursal para los trámites solicitados.
Pase por una sucursal
“Bueno, no voy a poder hacer eso”, replicó amablemente León XIV. Tras un nuevo intento fallido, expresó su mejor argumento: “¿Te importaría si te dijera que soy el papa León?”.
La respuesta definitiva de la empleada bancaria: colgó la llamada pensando que se trataba de una broma, refiere el NYT.
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Pero al final el problema se resolvió, comentó el reverendo, luego de que otro sacerdote contactara con la presidencia del banco.
“¿Se imaginan ser conocida como la mujer que le colgó el teléfono al Papa?”, bromeó McCarthy.