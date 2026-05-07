Fernández asumirá la Presidencia de Costa Rica con la promesa de continuidad y mano dura

Este 8 de mayo en la ceremonia de traspaso de poderes Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a quien se ha autodenominado su "heredera", Laura Fernández, quien fue su ministra de la Planificación y de la Presidencia, y que se convertirá en la segunda mujer que llega a presidencia de Costa Rica después de Laura Chinchilla (2010-2014).

Al evento asistirán representantes de 18 organismos internacionales y delegaciones de 71 países con representaciones "de alto nivel" de países como España, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Israel, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

Entre los representantes de alto nivel han sido confirmados hasta el momento el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana).

Además de los cancilleres de Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, y con vicecancilleres o equivalentes de Colombia y México.

Estados Unidos enviará al vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

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La ceremonia de investidura se llevará a cabo a partir de las 11:00 hora local (17:00 GMT) del 8 de mayo en el Estadio Nacional de San José, que tendrá un aforo disponible para 27.000 personas. El Gobierno habilitó una página web donde los interesados pueden adquirir entradas al evento de forma gratuita.

La actividad estará custodiada por alrededor de 800 policías que ejecutarán un operativo de seguridad dentro del estadio y en un perímetro de un kilómetro alrededor del recinto.

Laura Fernández, de 39 años, nació en la provincia de Puntarenas (Pacífico central), estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con experiencia en dirección y asesoría política para la toma de decisiones y la modernización de la Administración Pública.

En junio de 2024 asumió el cargo de ministra de la Presidencia durante un año porque renunció para lanzar su candidatura presidencial. Antes había dirigido el Ministerio de Planificación entre 2022 y 2024.

Después de ganar las elecciones del pasado 1 de febrero, Fernández volvió al Gobierno de Chaves como ministra de la Presidencia, algo inédito en el país, como también lo fue el anuncio del pasado martes en el que la presidenta electa designó al mandatario actual como el ministro de la Presidencia y de Hacienda de la nueva administración.

La presidenta electa se ha presentado como la “heredera” del mandatario Chaves y ha propuesto medidas de mano dura contra el crimen organizado, reformas al Poder Judicial y la posibilidad de levantar garantías individuales en zonas conflictivas.

Casada y madre de una niña, prometió continuar con proyectos del Gobierno de Chaves como la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, así como la iniciativa Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicas y la ampliación de puertos y aeropuertos.

Laura Fernández ganó los comicios de febrero pasado en primera ronda con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano con el 48,3 % de los votos, seguida por Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,44 %.