La población de España roza los 50 millones, con más inmigrantes de Colombia y Venezuela

La Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves reporta que el crecimiento poblacional registrado en España en los tres primeros meses del año se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de las nacidas en España disminuyó (39.019.309 personas, 31.822 menos que el trimestre anterior).

Frente a ello, la población española nacida en el extranjero a 1 de abril de 2026 se situaba en 3.321.397 personas, y el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta 7.346.414 personas.

Las principales nacionalidades de inmigrantes llegados a España durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 38.600 personas), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes retornados a sus países de origen fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100).

Según la estadística del INE, durante el primer trimestre de 2026, la población creció en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias (el archipiélago español ubicado en el océano Atlántico) y en Melilla, una pequeña ciudad enclavada en el norte de África.

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Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,39%), en la costa este; Castilla-La Mancha (0,36%), en el interior peninsular; la Región de Murcia (0,33%), en el sureste; Madrid (0,32%), en el centro del país, y La Rioja (0,29%), hacia el norte de la Península Ibérica.