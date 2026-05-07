Nigeria rescata a las nueve personas que seguían cautivas tras el ataque a un orfanato

"Tras operaciones coordinadas y continuadas de búsqueda y rescate, las tropas de la 12ª brigada del Ejército nigeriano, actuando en nombre y en apoyo del Gobierno del estado de Kogi y en colaboración con otras agencias de seguridad, rescataron con éxito a las víctimas restantes en la madrugada del 6 de mayo", señaló en un comunicado recogido este jueves por medios locales el Ejecutivo regional.

Las operaciones permitieron el rescate "sanos y salvos de cinco niños, dos niñas y dos mujeres adultas en la zona del bosque de Agbaja, en el área de gobierno local de Lokoja", señaló, al precisar que, tras recuperar su libertad, las víctimas fueron evacuadas a un centro médico militar donde están siendo atendidas.

"Seguiremos fortaleciendo nuestra estructura de seguridad, intensificando la recopilación de información de inteligencia y proporcionando el apoyo necesario a nuestros organismos de seguridad para que actúen con rapidez y decisión", declaró el gobernador de Kogi, Alhaji Ahmed Usman Ododo.

El comunicado iba acompañado de varias imágenes en las que se puede ver a algunas personas atendidas en lo que parece un hospital.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 26 de abril cuando hombres armados no identificados atacaron un orfanato ilegal en la comunidad de Zariagi y secuestraron a 23 alumnos y a la esposa del propietario.

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El Gobierno de Kogi informó entonces de que la institución asaltada, identificada como Grupo Escolar Dahallukitab, operaba "de forma ilegal" en una zona remota y boscosa, sin estar registrada ante las autoridades.

Las autoridades alertaron de que el funcionamiento de orfanatos, escuelas e instituciones similares en lugares aislados y vulnerables sin el debido registro "plantea graves riesgos" para la seguridad.

Al día siguiente, las autoridades regionales confirmaron el rescate de un primer grupo de quince víctimas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a los que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.