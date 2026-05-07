Rusia derriba casi 350 drones ucranianos a dos días del desfile el Día de la Victoria

"Durante la pasada noche (desde las 21:00 (18:00 GMT) hora de Moscú del 6 de mayo hasta las 07:00 (04:00 GMT) del 7 de mayo) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 347 drones ucranianos de ala fija", indicó en MAX el Ministerio de Defensa de Rusia.

Indicó que los ataques fueron repelidos en 21 regiones rusas, incluyendo la región de Moscú, y los mares de Azov, el Caspio y Negro.

Este masivo ataque tiene lugar en el marco del cese al fuego decretado la víspera por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y no secundado por Rusia, y a dos días del desfile de la Victoria.

El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió este miércoles de un "inevitable ataque de represalia" en caso de que Kiev ataque Moscú el día del desfile militar, y llamó a los diplomáticos extranjeros a abandonar la capital ucraniana.

En un comunicado, Exteriores recordó que el Ministerio de Defensa de Rusia ya había advertido de las consecuencias de un eventual intento de frustrar las festividades con ocasión de "una festividad sagrada para todos los rusos", e instó a tomar con "máxima seriedad" esas declaraciones.

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Rusia no se sumó previamente a la tregua unilateral e indefinida, planteada por Zelenski en respuesta a otra propuesta que hizo previamente el líder ruso, Vladímir Putin, sobre el cese de hostilidades para el 9 de mayo.

Moscú no comentó en ningún momento la propuesta de Zelenski, quien constató que los ataques continuaron, por lo que se podría decir que la tregua no fue aceptada.

A la vez, las autoridades regionales rusas denunciaron que Kiev tampoco respetó su propia tregua, ya que continuaron los ataques con drones contra el territorio ruso.