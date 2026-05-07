Studio Ghibli confirma que ha recibido la noticia del Premio Princesa de Asturias

"Acabamos de recibir la notificación del premio y estamos en proceso de confirmar los detalles", dijo a EFE una portavoz del estudio por correo electrónico, en su primera reacción oficial al galardón, tras varios intentos de contacto desde la víspera.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales fueron éxitos internacionales, como la oscarizada 'Sen to Chihiro no kamikakushi'’ (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).

La portavoz del estudio cofundado por Miyazaki, de 85 años y reacio a eventos y viajes internacionales, dijo que aún no podían entrar en detalles sobre el galardón porque habían recibido la noticia hace poco y seguían averiguando los detalles.

El premio se anunció la víspera, a las 12.00 hora española (10.00 GMT y 19.00 pm en Japón), al final de la conocida como "Semana Dorada" vacacional japonesa, de modo que las oficinas tokiotas de Ghibli permanecían cerradas, según pudo comprobar EFE.

El acta del jurado, hecha pública en Oviedo (norte de España), señala que, con sus películas, Studio Ghibli ha transformado la creatividad en conocimiento y comunicación mediante un proceso artesanal de gran imaginación con el que ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas.

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Sus películas, a través de la empatía, la tolerancia y la amistad y el respeto por las personas y la naturaleza, han trascendido generaciones y fronteras hasta convertirse en un referente para los desafíos de la sociedad globalizada con un cine que ensalza la belleza de lo cotidiano, según el jurado.

Studio Ghibli se ha convertido en el séptimo premiado japonés en las 46 ediciones de los galardones y toma el relevo del filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han en el apartado de Comunicación y Humanidades, que en los últimos años distinguió a la cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, el filósofo italiano Nuccio Ordine, el escritor polaco Adam Michnik o la periodista estadounidense Gloria Steinem.

La de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías en fallarse este año tras la de las Artes, que fue para la cantante y escritora estadounidense Patti Smith.