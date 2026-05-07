Unos once millones llamados a votar en locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales

Los colegios electorales abrieron a las 07:00 hora local (06:00 GMT) y cerrarán a las 22:00 (21:00 GMT). Para poder votar, los ciudadanos deberán presentar un documento que acredite su identidad, ya sea el pasaporte o el permiso de conducir, dado que el Reino Unido carece de un documento nacional de identidad (DNI).

Los resultados de los comicios ingleses empezarán a conocerse en las primeras horas de mañana viernes, pero el recuento en Escocia y Gales empezará recién a partir de las 09:00 hora local (08:00 GMT), también del viernes.

La edad mínima para votar en Inglaterra es de 18 años mientras que en Escocia y Gales es de 16 años.

En esta nación, la más poblada del Reino Unido, están en juego 5.000 puestos de concejales de 136 consistorios -del total de 317 que tiene Inglaterra- y se elegirá a los alcaldes de solo seis municipios, de los que cinco corresponden a Londres: Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets y Croydon. El sexto es Watford, a las afueras de la capital británica.

La alcaldía de Londres, presidida por el laborista Sadiq Khan, no se renueva, pero sí los consistorios que componen la ciudad, que son los encargados de recolectar la basura, gestionar las bibliotecas y autorizar planes de construcción, entre otros asuntos locales. Tampoco se elegirán a los alcaldes de otras grandes ciudades como Birmingham, Manchester, Leeds o Liverpool.

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Los votantes tendrán la opción de depositar un voto por cada puesto de concejal de su consistorio. Al igual que en las elecciones generales británicas, un solo candidato, el que obtenga la mayoría de los votos, se lleva el asiento.

Los votantes escoceses elegirán a los 129 miembros que componen el Parlamento de Holyrood (regional, con sede en Edimburgo), de los que 73 corresponden a las circunscripciones en que está dividida Escocia y 56 son representantes de las regiones escocesas.

Las elecciones escocesas serán por representación proporcional y los votantes tendrán que rellenar dos papeletas: una por su circunscripción y otra por la región escocesa a la que pertenecen.

Se espera que el Partido Nacional Escocés (SNP), que actualmente controla el Parlamento de Edimburgo con 64 escaños, sea el vencedor, rozando o tal vez consiguiendo la mayoría absoluta.

Los votantes elegirán el nuevo Parlamento de Cardiff (llamado Senedd), que en esta cita electoral quedará ampliado: de los 60 escaños pasará a 96, seis por cada una de las 16 circunscripciones en que está dividida Gales.

Al igual que en Escocia, el sistema que se aplica en el territorio galés es la representación proporcional.

Los sondeos de intención de voto anticipan un fuerte avance de los nacionalistas de Plaid Cymru, casi empatados con el populista Reform UK. En todo caso, van a suponer la pérdida de hegemonía del laborismo en esta región, donde ha gobernado casi sin rival durante más de dos décadas.