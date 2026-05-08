Argentina cambia las reglas para vapeadores y cigarrillos electrónicos

¿Prohibir no funcionó? es el análisis que hizo el administración del libertario Javier Milei para cambiar las reglas para el comercio de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

El plan del gobierno argentino pretende fortalecer el registro, la trazabilidad y la seguridad de los productos habilitados para su comercialización. Además, el Estado argentino asume con esta decisión que regular es más efectivo que prohibir de manera a reducir el acceso de menores y combatir el mercado ilegal.

La informó se confirmó luego de la publicación de una resolución del Ministerio de Salud argentino que puso fin al veto total para productos de tabaco y nicotina de nueva generación y lo reemplaza por un sistema de registro, control y fiscalización.

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Prevalencia en la población juvenil

La prohibición vigente intentaba frenar el consumo, frente a una prevalencia 35% de uso o consumo de estos productos en la población joven en el último año.

Según el informe de la cartera sanitaria, los vapeadores y cigarrillos electrónicos se consolidaron como algunas de las sustancias más consumidas en ese segmento de la población.

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La decisión adoptada por el gobierno libertario, que tuvo como marco de referencia experiencias internacionales, tales como Estados Unidos y Reino Unido, apunta con la regulación minimizar los daños.

Los cambios y las restricciones

La resolución del Ministerio de Salud argentino establece la creación del Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN). Todo producto legal deberá estar inscripto, y los que no estén contemplados en las categorías permitidas no podrán importarse ni venderse.

La norma, no obstante establece algunas restricciones y limitaciones. Al ser considerados “productos elaborados con tabaco y deben cumplir con las disposiciones previstas en la Ley N° 26.687 y su normativa reglamentaria. Esto implica la obligatoriedad de incorporar advertencias sanitarias en los envases, la prohibición de utilizar elementos de diseño que resulten atractivos para niños y adolescentes, imágenes de celebridades o mensajes engañosos, y restricciones específicas sobre aromas autorizados".

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Entre las prohibiciones establecidas se incluye los vapeadores descartables con solución precargada con atractivos colores que la cartera sanitaria la observa como la puerta de entrada para la iniciación juvenil.

Los envases deberán llevar advertencias sanitarias, sin diseños atractivos para menores ni mensajes engañosos.

Empresas e importadores

La normativa también incorpora exigencias económicas y técnicas para empresas, productores e importadores. Éstas deberán tramitar la inscripción de cada producto a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD)