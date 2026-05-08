Cáritas ha repartido el 82 % de la ayuda de EEUU a los afectados por Melissa en Cuba

La ONG explicó en un comunicado que el 18 % restante del donativo está previsto que se reparta a lo largo de mayo. A continuación comenzará la distribución de la segunda ayuda anunciada por Washington, por un valor total de seis millones de dólares.

En total, esta ayuda va a beneficiar a 8.800 familias de las provincias Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma, afectadas por el paso del huracán el pasado 29 de octubre, detalló Cáritas.

Las donaciones estadounidenses, canalizadas por Catholic Relief Services (CRS), comenzaron a llegar a la zona afectada a mediados de enero pasado por vía aérea y marítima, y de su distribución se encarga una red que incluye a voluntarios, los equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales.

Según explica la organización, los beneficiarios son las "madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula".

Los donativos incluyen arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

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El huracán Melissa cruzó la zona este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo a las evaluaciones del Gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.