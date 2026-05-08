EE.UU. desclasifica archivos sobre OVNIS y otros “fenómenos anómalos”

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció hoy la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente Donald Trump anunciara en febrero pasado este proceso de transparencia sobre estos encuentros, informó EFE.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en las página oficial del Departamneto de Guerra. Allí, la administración estadounidense “publicará archivos adicionales de forma continua”.

En el sitio web, la Administración Trump refiere además que estarán “supervisando los esfuerzos gubernamentales para encontrar, revisar, identificar, desclasificar y divulgar públicamente, con la mayor celeridad posible, los registros y documentos históricos relacionados y que obran en poder del gobierno federal”.

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Revisión

Según el Departamento de Guerra, esta “es una tarea histórica sin precedentes que requiere la coordinación entre decenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros, muchos de ellos solo en papel, que abarcan varias décadas.”, y enfatiza que dada la magnitud de esta tarea, el Departamento de Guerra publicará nuevos materiales de forma continua a medida que se descubran y desclasifiquen, con lotes publicados cada pocas semanas".

No obstante, aclaran que los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados y que “esto puede deberse a diversas razones, como la falta de datos suficientes, y el Departamento de Guerra agradece la aplicación de análisis, información y conocimientos especializados del sector privado”.