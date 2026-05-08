Kim da "máxima prioridad" a lazos con Rusia en mensaje a Putin por el Día de la Victoria

En el mensaje, publicado este sábado por la agencia estatal KCNA, Kim reafirmó la postura de Pionyang de dar "máxima prioridad" al tratado de asociación estratégica integral, firmado en 2024, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

El mandatario norcoreano se comprometió a que "siempre" serán responsables de las obligaciones del tratado bilateral.

Tras la firma del pacto, Corea del Norte ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, mientras que la inteligencia surcoreana estima que unos 6.000 de ellos han muerto o resultado heridos en los combates.

El mensaje de Kim se produce mientras Rusia llevará a cabo un desfile del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial sin exhibir armamento por primera vez en casi 20 años por temor a un ataque ucraniano, pese a la tregua acordada con Kiev entre el 9 y el 11 de mayo.