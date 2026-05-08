La bolsa de São Paulo sube impulsada por Vale e Itaú pero acumula una bajada semanal

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, el mayor de América Latina, acabó la jornada en los 184.108 puntos básicos en un día en que los inversores finalmente ignoraron los temores generados por la guerra en Irán y se concentraron en los balances trimestrales divulgados hasta ahora por las empresas brasileñas.

El índice, por lo mismo, terminó impulsado por la apreciación que registraron las acciones ordinarias del gigante minero Vale, que subieron un 1,77 %, y las preferenciales del banco Itaú (+1,15 %), que estuvieron entre las más negociadas de la jornada.

Esas ganancias compensaron las pérdidas del 1,18 % sufridas por las preferenciales de la petrolera Petrobras, el otro papel estrella en la plaza paulista.

La recuperación del Ibovespa este viernes no impidió que el índice acumulara una caída del 1,71 % en el mes, aunque en lo que va del año la mayor plaza latinoamericana acumula una ganancia del 13,71 %.

En el mercado de divisas, el real cerró este viernes con una apreciación del 0,60 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 4,894 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

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En la última semana, la moneda brasileña acumuló una depreciación del 1,17 % frente a los 4,952 reales con que cerró el 31 de abril pasado.

Las acciones del Ibovespa que registraron las mayores subidas este viernes fueron las ordinarias del grupo educativo Yduqs, con una apreciación del 7,87 %, seguidas por las ordinarias de la red de alquiler de vehículos Localiza (+7,62 %), tras la divulgación de los balances financieros trimestrales de ambas empresas.

En la punta contraria, los papeles del índice que cerraron con las mayores caídas fueron los ordinarios de la operadora turística CVC, con una depreciación del 11,6 %, y los ordinarios del fabricante de aviones Embraer, que perdieron un 11,45 % luego de que divulgara que sus beneficios se redujeron en un 50 % en el primer trimestre.

El volumen financiero negociado este viernes en el parqué brasileño fue de 29.766,4 millones de reales (unos 6.059,6 millones de dólares) en poco más de 4 millones de operaciones.