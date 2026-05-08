Los políticos colombianos pausan sus diferencias para exaltar al fallecido Vargas Lleras

"Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia", lamentó el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Vargas Lleras, una figura prominente de la derecha del país, era nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y fue vicepresidente entre 2014 y 2017, en el segundo mandato de Santos.

El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, situado en las antípodas políticas de Vargas Lleras, reconoció al dar la noticia de su fallecimiento que el político de derechas, "tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador".

"En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame", manifestó Petro en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que fue cercano ideológicamente a Vargas Lleras pero también tuvo desencuentros con él, afirmó en su cuenta de X que "es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general".

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"En mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad", manifestó Uribe en referencia al momento que vive el país, ad portas de una crucial elección presidencial en la que se define la continuidad del proyecto político de la izquierda o el regreso de la derecha al poder.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) también lamentó la muerte de Vargas Lleras, quien fue uno de sus rivales en las elecciones de 2018 y de quien dijo que lo recordará "como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país".

"Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado", expresó Duque.

El expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) se refirió a Vargas Lleras como "un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia reciente de Colombia".

"Lamento mucho el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, a quien recordaremos como jefe político y gobernante. Las huellas de su paso por el gobierno quedarán en la memoria del país. Las leyes, las obras de infraestructura, las viviendas de interés social serán testigos de sus condiciones de líder y administrador público", escribió en X el expresidente Ernesto Samper (1994-1998).

Como "un demócrata que contribuyó a la consolidación de nuestra República" lo definió el procurador general, Gregorio Eljach, mientras que varios candidatos a las elecciones presidenciales se sumaron a las condolencias.

"Nos duele el corazón por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Le rendimos un homenaje y un tributo de admiración porque fue un combatiente de la democracia. Su partida deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición", expresó la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido de Uribe.

El también candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, definió a Vargas Lleras como "uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma".

El candidato de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro, señaló: "Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa".

"Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras que es la muerte de un estadista preparado desde siempre para gobernar (...) Tuvimos contradicciones ideológicas pero fue nuestro vicepresidente eficaz y gran ejecutor", señaló por su parte Roy Barreras, candidato presidencial del movimiento La Fuerza, quien trabajó con el político hoy fallecido en el gobierno de Santos.