Operativo militar rescata a ocho mineros secuestrados por crimen organizado en Perú

El operativo llamado Impacto permitió que policías y militares ingresaran al sector Los Alisos, en Pataz, para liberar a los trabajadores de la bocamina Danrro, La Codiciada, en una zona golpeada por las mafias de extracción ilegal de oro.

Los secuestradores estaban parapetados en la bocamina y respondieron con sus armas de fuego a los uniformados, lo cual provocó un enfrentamiento que dejó a cuatro militares heridos en las piernas, indicó el ministerio.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño, declaró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan "en condiciones extremas a estructuras criminales que pretenden imponer miedo donde el Estado está recuperando autoridad".

Los trabajadores rescatados presentaban signos de violencia, aunque sin lesiones de gravedad y se encuentran estables, tras la atención médica recibida en el lugar.

Un representante de la Fiscalía garantizó la legalidad de las acciones y el respeto al marco jurídico vigente, indicó el ministerio.

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El distrito de Pataz está bajo el estado de emergencia desde hace dos años para que las fuerzas armadas y la Policía Nacional puedan combatir a las mafias del crimen organizado que operan en la zona junto a los grupos de mineros ilegales, que se han enfrentado a las mineras formales para intentar adueñarse de esta localidad, rica en oro y otros metales.