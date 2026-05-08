Rubio: El rechazo de España y otros países al uso de bases creó "peligros innecesarios"

"Algunos países en Europa —España, por ejemplo— nos negaron el uso de esas bases para una contingencia muy importante. Esa negativa, de hecho, obstaculizó la misión; no de forma severa, pero tuvo un coste e incluso creó peligros innecesarios", dijo en una comparecencia tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rubio se declaró además "defensor de la OTAN" y destacó que una de las ventajas de la alianza es permitir a Estados Unidos mantener fuerzas desplegadas en Europa y contar con bases con capacidad logística "de proyectar poder en caso de contingencias".

Sin embargo añadió que, si una de las principales razones de la presencia de Estados Unidos en la OTAN es la capacidad de desplegar fuerzas ante distintas contingencias, el hecho de que "ya no sea el caso con algunos miembros" supone "un problema que debe ser examinado".

Preguntado por la situación específica de las bases en suelo italiano, Rubio aseguró que no abordó con Meloni una eventual retirada de tropas estadounidenses ni una posible salida de su país de la Alianza Atlántica, señalando que tales decisiones "corresponden al presidente".

Además del Gobierno español, que ha negado de forma explícita a EE.UU. el uso de sus bases para la guerra de Irán, el Ejecutivo de Meloni Roma ha reiterado que no permitirá la utilización de sus instalaciones para operaciones bélicas que excedan el marco de los acuerdos internacionales suscritos hasta la fecha.

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Italia sostiene que el uso de las bases estadounidenses en su territorio está regulado estrictamente por acuerdos bilaterales y debe evaluarse caso por caso.

Austria, que no es parte de la OTAN, también rechazó varias solicitudes de Estados Unidos para utilizar su espacio aéreo en operaciones militares relacionadas con el conflicto con Irán, alegando su neutralidad constitucional.