Senador colombiano Jota Pe Hernández denuncia plan de disidencias de FARC para asesinarlo

"He sido citado por un fiscal que me informó sobre un plan que tiene en marcha Alias Calarcá para asesinarme. Se destinó un millón de dólares y fueron alias Jhon Mechas, alias Richard y alias Andrey, quienes contactaron a la banda Los Turcos y Los Kamikazes para llevarlo a cabo", manifestó el senador en su cuenta de X.

El político, conocido como Jota Pe Hernández, acompaña la publicación con una carta que envió al Senado en la que señaló que las amenazas también van dirigidas a su familia.

"Se me informa que desde hace 15 días estos delincuentes estarían realizando todo el seguimiento de mis desplazamientos, ubicaciones, vehículos y relaciones familiares", afirmó en la carta.

Por eso, el congresista, quien dijo que es "ampliamente reconocido por ejercer una posición crítica y de oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y habiendo sido elegido en dos periodos consecutivos como el tercer Senador más votado del país", consideró "que los hechos puestos en conocimiento revisten la máxima gravedad".

"Por estos motivos los pongo en conocimiento de la entidad", señaló en su carta.

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La violencia política se ha incrementado en Colombia en la actual campaña electoral y los candidatos presidenciales Paloma Valencia, de derecha; Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, e Iván Cepeda, de izquierda, han denunciado amenazas en su contra.

A mediados del año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, que era precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, el mismo de Valencia, fue asesinado cuando hablaba en un mitin político en el barrio bogotano de Modelia, donde el 7 de junio recibió dos disparos en la cabeza y falleció dos meses después.

Este jueves, la presidenta del Concejo del municipio colombiano de Obando (suroeste), Mileidy Villada, también del Centro Democrático, fue asesinada a tiros en una calle de esa localidad del departamento del Valle del Cauca.