Baréin arresta a 41 personas que vincula con Irán dentro de una ola de represión a chiíes

Interior dijo en un comunicado que "los servicios de seguridad han descubierto una organización vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y a la ideología Wilayat al Faqih (Custodia del Jurista Islámico)", una doctrina política chií adoptada por el ayatolá iraní Jomeini que establece que los académicos islámicos deben gobernar.

"Cuarenta y un miembros de la principal organización han sido detenidos y se están llevando a cabo los procedimientos legales correspondientes", añadió la nota, que indicó que los arrestos se realizaron en base a "investigaciones" de la Fiscalía en casos de "espionaje con entidades extranjeras".

Estas pesquisas están relacionadas asimismo con la "simpatía con la flagrante agresión iraní", en referencia a los ataques de represalia de Irán contra varios países árabes del golfo Pérsico -entre ellos Baréin- en respuesta a la guerra en su contra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Interior no ofreció detalles de los arrestos ni desveló la identidad de los detenidos, aunque indicó que las operaciones de búsqueda continúan y que tomarán "las medidas necesarias contra cualquier persona (de la) que se demuestre su participación en las actividades de esta organización y que haya cometido actos ilícitos".

El comunicado oficial fue publicado poco después de que ONG, opositores y activistas bareníes denunciaran una campaña de arrestos "sin precedentes" contra clérigos chiíes, en medio de un incremento de la represión contra personas que profesan esta rama del islam, mayoritaria en Irán.

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Esto se produce en paralelo a una campaña gubernamental para retirar la nacionalidad a aquellas personas acusadas de simpatizar con Irán, así como condenas a prisión y a cadena perpetua contra individuos presuntamente implicados en casos de espionaje para la República Islámica.

"Desde la guerra, hemos tenido más de trescientos casos de arrestos denunciados, incluyendo casos de desaparición forzada de activistas, fotógrafos, mujeres y niños. Además, se registró un caso de muerte bajo custodia policial por tortura", denunció el responsable de la organización de derechos humanos bareiní Salam, Sayed Yousif al Muhafdha, en sus redes sociales.

A finales de abril, Baréin revocó la ciudadanía a 69 personas sin que fueran juzgadas ni acusadas ​​penalmente, bajo la acusación de simpatizar con Irán, mientras se prevé que más de 350 personas sean objeto de esta revocación de nacionalidad, de acuerdo con ONG bareiníes.

El director del Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), Sayed Ahmed Alwadaei, dijo en X este sábado que estos arrestos masivos se iniciaron tras la visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU) del rey bareiní, Hamad bin Issa Al Jalifa, a finales de abril.

"Sus amenazas contra la nación y la posterior represión —que incluyó arrestos, torturas, condenas y la retirada de la ciudadanía— fueron respaldadas posteriormente por siete gobiernos árabes", añadió Alwadaei.