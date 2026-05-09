Día de la Victoria: Putin dice afrontar en Ucrania a una “fuerza agresiva”

El desfile en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos y en él no se lució armamento. A diferencia del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de países como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un número reducido de presidentes aliados.

La celebración se vio confortada in extremis por la entrada en vigor de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, anunciada la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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“Generación victoriosa”

Hasta última hora por tanto, la cita se vio amenazada por posibles ataques de drones ucranianos, que habrían perturbado la conmemoración del triunfo de la Unión Soviética contra el nazismo, celebrada cada año en Rusia el día 9 de mayo.

“El gran éxito de la generación victoriosa inspira hoy día a los soldados que llevan a cabo la operación militar especial (en Ucrania). Afrontan una fuerza agresiva, armada y apoyada por el conjunto del bloque de la OTAN”, declaró Vladimir Putin en su discurso.

“Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos. La victoria fue nuestra, y lo será por siempre”, añadió el dirigente.

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Contienda contra Ucrania

Tras más de cuatro años de contienda, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, que se anexionó en 2014.

Putin tomó este sábado la palabra ante cientos de soldados presentes en la Plaza Roja de Moscú. En las conmemoraciones, según se pudo ver en la televisión rusa, participaron soldados de Corea del Norte, que en 2025 ayudaron a Moscú a expulsar a las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk.