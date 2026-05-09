El conservador Péter Magyar asume este sábado el cargo de primer ministro de Hungría

El Tisza ganó las elecciones del pasado 12 de abril con una amplia mayoría sobre el partido de Orbán, el Fidesz, y contará en el nuevo Parlamento con una mayoría absoluta de más de dos tercios, lo que asegurará que el nuevo gabinete podrá aplicar su promesa de desmantelar el "régimen iliberal".

El partido Tisza cuenta en el Parlamento de 199 escaños, con 141 diputados, el Fidesz con 52, mientras que la formación de extrema derecha, Nuestra Patria, con 6.

Durante la primera jornada de hoy, los diputados prestarán juramento y después el Parlamento aprobará leyes relacionadas con el funcionamiento de la Asamblea, como, entre otros, la enumeración de las comisiones y sus funcionarios.

Se espera que Magyar sea elegido después de las 14.00 hora local (12.00 GMT) y, más tarde, el nuevo primer ministro prestará juramento y pronunciará un discurso ante los diputados.

Como un acto simbólico se volverá a colocar la bandera de la Unión Europea (UE) en la fachada del Parlamento, que el anterior presidente de la Asamblea, László Kövér, uno de los fundadores del Fidesz, había ordenado quitar.

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Orbán y varios líderes del Fidesz, que formaron parte del Parlamento desde las primeras elecciones después de la caída del Telón de Acero, en 1990, han decidido devolver su mandato al partido y no ocupar sus escaños.

Al terminar la ceremonia oficial, Magyar hablará ante sus simpatizantes en la plaza Kossuth, frente al edificio del Parlamento, donde se realiza la ‘Fiesta popular de cambio de régimen’, hasta la medianoche.

Después de la asunción de Magyar como jefe del Gobierno, en los próximos días los ministros comparecerán ante la comisiones parlamentarias y se espera que, en el mejor de los casos, ya el martes se pueda formar oficialmente el Gobierno de Magyar, que contará con 16 miembros, entre ellos cuatro mujeres.

El nuevo primer ministro dijo que "no hay tiempo que perder", así que iniciará el trabajo lo antes posible para reformar profundamente el Estado mediante la restauración de la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza en las instituciones, así como normalizar las relaciones con la UE.