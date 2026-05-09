El nacionalismo hindú de Modi toma por primera vez el poder en Bengala Occidental

El ascenso al poder del BJP (Bharatiya Janata Party) cierra la etapa de la carismática y combativa Mamata Banerjee, quien durante quince años ejerció un control casi absoluto sobre el estado y que, hasta hace apenas unas horas, se había negado a reconocer los resultados de las elecciones de finales de abril.

Tras conocerse la victoria del BJP, Banerjee se declaró en rebeldía, denunciando un fraude sistémico y negándose a dimitir, lo que colocó a Bengala Occidental al borde del colapso administrativo mientras sus seguidores se enfrentaban en las calles.

Sin embargo, Banerjee, que se había negado a reconocer la validez de las elecciones, actualizó hoy su perfil oficial en redes sociales para hablar de su mandato en pasado, enumerando sus periodos anteriores en el cargo pero eliminando su estatus de mandataria en activo.

Este gesto ha sido leído por la prensa nacional como el reconocimiento tácito del fin del mandato de la 'mujer de hierro' de Bengala.

El nuevo Gobierno de Adhikari, antigua mano derecha de Banerjee antes de desertar al BJP en 2020, nace entre las denuncias de la oposición, que asegura que la victoria nacionalista fue facilitada por la eliminación de 9,1 millones de nombres del censo electoral.

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Esta 'purga' afectó al 12 % del electorado en un estado donde el BJP obtuvo una aplastante mayoría de 207 de los 294 escaños de la asamblea.

El relevo se produce cuando la región registra una ola de violencia que ya se ha cobrado al menos tres vidas y ha dejado centenares de detenidos. Con la conquista de Calcuta, el proyecto de Modi despeja el camino para implementar su agenda nacionalista con menos contrapesos regionales en el cinturón oriental del país.

Abogada, poeta y pintora autodidacta, la identidad de Banerjee se forjó en la oposición y luego cuando en 2011 hizo historia al terminar con 34 años de mandato ininterrumpido del Frente de Izquierda, el régimen comunista elegido democráticamente más largo del mundo.