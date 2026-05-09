Familiares de presos políticos honran en vigilia a muerto en custodia de Estado venezolano

El grupo se reunió en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, en Caracas, donde oraron y dieron unas palabras en memoria de Quero Navas, cuyo cuerpo fue exhumado este viernes y posteriormente trasladado a otro cementerio, donde fue enterrado en presencia de familiares, incluyendo la madre.

Los manifestantes pusieron en el piso varias velas en forma de cruz por el duelo que, aseguraron, atraviesa "toda Venezuela en este momento", y tenían pancartas con mensajes como "No superamos, no olvidamos, no perdonamos".

"Tenemos mucho dolor nosotros los familiares de los presos políticos, tenemos demasiado dolor y rabia, (...) es fuerte, yo como madre me volvería loca, yo no sé ni qué haría, de verdad", dijo a EFE Betzy Orellana, madre del detenido Rodolfo Rodríguez.

La mujer pidió "mucha fortaleza" para la madre del fallecido y exigió a las autoridades que liberen a todos los presos políticos.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso el jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".

Organizaciones no gubernamentales exigen que sea investigado el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, así como el exfiscal general Tarek William Saab y el exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz, quienes renunciaron el pasado febrero.

Con Quero Navas, son 27 las personas detenidas por motivos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, según las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado exigió este viernes la liberación de todos los presos políticos en su país "antes de que mueran más".

En X, la opositora pidió a "los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado".