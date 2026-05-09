Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar tregua

“Desde el comienzo del día, el número de ataques del agresor ha llegado a 51”, afirmó el Estado Mayor ucraniano.

En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que “a pesar de la declaración de alto el fuego, los grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas”.

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En principio, Rusia y Ucrania confirmaron un alto al fuego mediado por Estados Unidos de tres días a partir del sábado, cuando Moscú celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como un intercambio de 1.000 prisioneros cada uno.