Catar advierte a Irán sobre Ormuz: “solo agravará la crisis”

El primer ministro de Catar declaró que la instrumentalización del estrecho de Ormuz solo serviría para “agravar la crisis”, durante una conversación telefónica con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani consideró que “el cierre o el uso del estrecho de Ormuz como medio de presión solo agravaría la crisis” en Oriente Medio, informó el ministerio catarí de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Durante su conversación con Araqchi, el primer ministro afirmó además que el concepto de libre navegación no podía ser objeto de “compromisos”, después de que Doha denunciara un ataque con dron contra un buque mercante en sus aguas territoriales.

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La República Islámica cerró de facto el paso marítimo por donde transita más del 20% del petróleo global y fertilizantes, claves para la economía del mundo. La decisión se dio en represalia por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

Unas negociaciones para un acuerdo de paz están en curso entre Estados Unidos e Irán, con asuntos relacionados al programa nuclear iraní y la rápida apertura de Ormuz donde en los últimos días se produjeron varios incidentes y ataques a embarcaciones.