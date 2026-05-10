El buque atacado frente a Catar pertenece a EE.UU., según medios iraníes

La televisión estatal iraní, citando fuentes informadas, indicó que el buque granelero atacado navegaba con bandera de EE.UU., sin precisar dónde ni por qué razón se produjo el ataque.

Horas antes, la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó de que un buque fue alcanzado por un “proyectil no identificado” a 23 millas náuticas al noreste de Doha.

Según UKMTO, el incidente provocó un pequeño incendio que fue extinguido y el capitán del buque no reportó víctimas.

Hasta el momento, Washington no ha reaccionado a estas informaciones.

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El incidente se produce en medio de una fuerte escalada de tensión en el estratégico estrecho de Ormuz, donde Irán y Estados Unidos han intercambiado amenazas y acciones militares en los últimos días.

Irán ha impuesto restricciones al paso de buques y petroleros en el estrecho desde los primeros días de la guerra con Israel y EE.UU., iniciada el 28 de febrero, lo que ha provocado que los precios del crudo se disparen por encima de los 100 dólares.

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Washington, a su vez, respondió con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril para presionar al país a firmar un acuerdo de paz, que hasta el momento no se ha logrado, mientras la Casa Blanca sigue esperando la respuesta de Irán a su última propuesta.