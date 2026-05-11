Bolivia impulsará reforma constitucional enfocada en la descentralización del Estado

Durante una reunión denominada “Encuentro Nacional”, el mandatario conservador de Bolivia, Rodrigo Paz, enfatizó que es hora de que los departamentos de su país tengan el control real de la administración y anunció que impulsarán una reforma constitucional enfocada en la descentralización, según dijo “para que lo local pueda salir adelante”.

Paz apunta a reescribir las reglas de la administración del Estado boliviano no solo con la futura reforma sino con un paquete con unas diez normativas, entre las que destaca la “ley de Inversiones”, de “Minería Verde”, de “Reducción de la Burocracia” y una “Ley de Autonomías” que pondría a gobernadores y alcaldes a administrar sus propios recursos con agilidad desburocratizando los fondos públicos dependientes del gobierno central.

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Según la Agencia Boliviana de Información, Paz detalló que la reforma parcial de la Constitución se tratará mediante una comisión abierta, en la que participarán todos los sectores y regiones del país.

¿Por qué ser pobres?

“A medida que vamos desarrollando las normativas y leyes, también debemos entre todos generar explicaciones desde las alcaldías, gobernaciones e instituciones sobre las ventajas de estas reformas”, afirmó, insistiendo en que el objetivo no es atacar al Estado plurinacional, sino establecer normas y reglas claras que permitan el progreso del país.

Paz soltó frases como “¿Por qué en Bolivia queremos ser pobres?” y cuestionó la cultura del bloqueo y la confrontación. Al respecto, describió que el plan aspira a compartir las competencias en salud, educación y economía.

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También, el mandatario boliviano pretende la digitalización de trámites, federalismo moderno e insistió en que no se ataca al Estado Plurinacional, sino desburocratizar los servicios a través de la gestión de alcaldías, gobernaciones.

Apoyo de exmandatario

La reforma parcial constitucional fue planteada durante el encuentro por políticos como el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), quien en su intervención consideró que esto es “urgente”, informó EFE.

El también líder de la alianza opositora Libre justificó que las nuevas leyes anunciadas traerán “inversión por rendijas” bajo el régimen establecido en la Constitución e indicó que para “abrir la puerta” a estos capitales es necesaria una “reforma parcial”.

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También pidió al Gobierno “considerar” la firma de “acuerdos de libre comercio” que permitirán “avanzar” mientras se concreta la reforma constitucional, con cláusulas de “protección de inversiones y de apertura” para elevar la seguridad jurídica “necesaria para que Bolivia avance”.

La Constitución boliviana otorga al Estado los derechos propietarios de los recursos naturales y establece el control estatal en los sectores considerados estratégicos, como hidrocarburos, minería y electricidad, según EFE.