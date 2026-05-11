Israel envía prisión a soldados por ridiculizar imagen de la Virgen María en Líbano

Las fuerzas de Israel “respetan la libertad de religión y de culto, así como los lugares sagrados y los símbolos religiosos de todas las religiones y comunidades”, afirmó la teniente coronel Ariella Mazor.

Los soldados fueron condenados con cárcel por ridiculizar la imagen de la Virgen María durante una misión en el Líbano.

En la foto, ampliamente difundida en redes sociales la semana pasada, se ve a un soldado israelí rodeando con el brazo a la estatua y sosteniendo un cigarrillo a la altura de la boca de la imagen que veneran los católicos en el Líbano.

Los hechos ocurrieron hace varias semanas en el sur de Líbano, y también fueron investigados los comandantes desplegados en la zona, reportó AFP.

“El soldado que llevó a cabo la acción fue sentenciado a 21 días de prisión militar y el soldado que filmó el incidente fue condenado a 14 días de prisión militar”, indicó el ejército hoy.

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“Máxima gravedad”

Por su parte, la portavoz del ejército, la teniente coronel Ariella Mazor, señaló que las fuerzas armadas de Israel “consideran este incidente con la máxima gravedad y subrayan que la conducta del soldado se aleja totalmente de los valores esperados de su personal”.

En el marco de la guerra en Oriente Medio, el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano, sobre todo en el sur del país, donde Israel controla una franja de unos 10 km de profundidad desde la frontera.

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Otros incidentes

No es la primera vez que el ejército israelí es criticado en las últimas semanas por la conducta de sus soldados respecto a estatuas cristianas en el sur de Líbano.

A finales de abril, el cuerpo castrense dijo que dos de sus soldados estarían 30 días detenidos, excluidos de sus labores de combate, por la destrucción de una estatua de Jesucristo en la aldea de Debl, en el sur de Líbano.

Entonces, circuló por internet una foto de un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado.