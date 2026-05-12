Por primera vez Trump habla abiertamente de las negociaciones con Cuba

El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, tras décadas de hostilidad, cobra fuerza con nuevas conversaciones en La Habana, mientras la isla enfrenta una crisis económica exacerbada por un embargo que amenaza con profundizar aún más su aguda pobreza.

Cuba está gobernada desde 1959 por un régimen comunista impuesto tras la revolución liderada entonces por Fidel Castro junto a su hermano Raúl y otros revolucionarios de izquierda.

La isla está sumida en la pobreza y falta de desarrollo tras décadas del castrismo en el poder. Fidel murió en noviembre de 2016 y lo sucedió en el cargo Raúl Castro, su hermano, que dirigió el país hasta 2018 cuando la cúpula del Partido Comunista de Cuba (PCC, único permito en el país) digitó la elección del primer civil para la presidencia con Miguel Díaz Canel.

Lea más: “Un cambio político en Cuba no está en discusión”, enfatiza embajadora en Paraguay

Negociaciones en curso

En abril se filtraron informaciones de un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno comunista para una salida negociada a la crisis que los enfrenta desde la revolución.

Las relaciones entre ambos países oscilan entre las amenazas y sanciones de parte de Washington y las exigencias de no injerencia de La Habana, que al mismo tiempo ha lanzado señales conciliatorias, como una liberación de presos hace poco más de un mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos empezó a aplicar su embargo a Cuba en 1962. Bajo el régimen comunista, la isla no celebra elecciones libres y democráticas.

Lea más: EE.UU. eleva la presión y sanciona a entidades económicas en Cuba

“Un país en quiebra”

Según la agencia AFP, el presidente Trump anunció que su gobierno hablará con Cuba, “un país en quiebra”, después de haber amenazado en varias ocasiones de que iba a “apoderarse” de la isla comunista.

“¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!” dijo Trump.

Es la primera vez que el presidente estadounidense reconoce personalmente esas conversaciones. Cuba había confirmado el 21 de abril un “encuentro” bilateral en La Habana.

Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla que ha empeorado significativamente las condiciones económicas de su población.