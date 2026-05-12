Video: Air Force One despega con Trump para una visita histórica a China

Esta cumbre que tendrá como escenario la capital china, Pekín, se encuadra en el primer viaje de un presidente estadounidense a la potencia rival en casi una década.

Está previsto que el presidente Donald Trump mantenga conversaciones el jueves y el viernes con el presidente chino, Xi Jinping, que se centrarán en gran medida en el comercio, pero también en torno a puntos de fricción como Taiwán e Irán, según AFP.

Esta cumbre presidencial entre los líderes de las dos principales potencias económicas y militares del mundo estaba prevista para marzo, pero la guerra en Oriente Medio obligó a posponer la visita de Trump a Xi, quien también se comprometió a viajar a Washington muy posiblemente este año.

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“Seis garantías de 1982″

Si bien durante el encuentro prevén varias negociaciones, el asunto del estatus de Taiwán tendría un especial tratamiento. Según la agencia EFE, el Gobierno de Pekín podría presionar a Washington para modificar su postura oficial respecto a la isla o limitar el suministro de armas a Taipéi.

En virtud de las llamadas “Seis Garantías” de 1982, un pilar clave de la política estadounidense sobre Taiwán, Estados Unidos declaró que no “consultaría” con Pekín sobre las ventas de armas a la isla, recuerda un artículo de AFP.