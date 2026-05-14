Brasil recogerá este año 348,7 millones de toneladas de cereales, legumbres y oleaginosas

Si los cálculos del Gobierno se confirman, la cosecha supondrá un incremento de un 0,7 % frente a la producción de 2025, mientras que la superficie plantada llegará a 83,3 millones de hectáreas, un 2,1 % más que el año anterior.

Los datos del IBGE señalan que el arroz, el maíz y la soja, los tres principales productos agrícolas de Brasil, representan conjuntamente el 92,7 % de la producción estimada y el 87,6 % de la superficie plantada.

Para la oleaginosa se calcula un nuevo récord, con una producción de 174,1 millones de toneladas, un 4,8 % más que en 2025.

La cosecha de arroz, en cambio, caerá un -10,6 %, así como la del maíz, que retrocederá un 2,5 % y la del trigo (-6,8 %).

El café será otro que tendrá un buen desempeño con una producción anual de cuatro millones de toneladas, un aumento de 14,9 % frente a 2025, favorecido por condiciones climáticas positivas y precios más atractivos.

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El sector agropecuario es uno de los grandes motores económicos de Brasil y el año pasado fue el principal impulsor del crecimiento total del país, al avanzar un 11,7 % frente a 2024.