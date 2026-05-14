Camisetas "truchas" y caramelos: 'El partido' emociona con más cosas que la mano de Dios

"Este partido, para los argentinos es parte de la cultura, es algo que creemos, que conocemos de memoria y, sin embargo, nosotros, que lo hemos explorado en profundidad, seguimos descubriendo cosas", aseguró en una entrevista con EFE este jueves Juan Cabral, realizador de esta película junto a Santiago Franco.

Con una duración de 91 minutos, el tiempo que duró el partido, tal vez uno de los más icónicos de la historia del fútbol, esta cinta estrenada fuera de competición en la edición 79 del Festival de Cannes navega por la memoria de lo que supuso aquel encuentro -jugado con el trasfondo de la guerra de las Malvinas de 1982- a través de los testimonios de quienes estuvieron en el césped en México 86.

Entre ellos están los argentinos Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga o Jorge Valdano, quien además narra buena parte del documental.

Pero igualmente están algunas de las estrellas que vestían la camiseta rival, la de los tres leones, como John Barnes o Gary Lineker, a los que los realizadores tuvieron que convencer generando "confianza", como si se acercaran a un "animal herido", en palabras de Cabral.

"Nosotros les mostrábamos materiales y decían yo no me acuerdo de eso, o nunca vi esa imagen, o no sabía que una paloma blanca se posó en el entretiempo o no sabía que había un caramelo escondido, enterrado en el medio del (estadio) Azteca" de la capital mexicana, donde se disputó el partido, compartió Cabral.

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Los futbolistas ingleses desconocían las incontables supersticiones -buena parte de ellas responsabilidad del seleccionador, Carlos Bilardo, quien llevaría ese año a Argentina a levantar la Copa del Mundo- que pusieron en práctica sus rivales para invocar a la suerte.

Eran, por ejemplo, las dos canciones que tenían que sonar obligatoriamente en la antesala del partido -'Total Eclipse of the Heart', de Bonnie Tyler, y la banda sonora de 'Rocky'- o que Ricardo Giusti había enterrado un caramelo en el terreno de juego porque le había dado suerte en partidos anteriores.

Lineker y compañía también pudieron descubrir con este documental, como la mayor parte del público en Cannes, por qué la selección argentina apareció ese día con una extraña equipación azul brillante, en lugar de la segunda camiseta habitual. Una camiseta "trucha" (falsa, en el lenguaje coloquial argentino) con la que sustituir a la oficial.

Esta última pesaba mucho para el gusto de Bilardo, que mandó conseguir otras nuevas contrarreloj. Y la solución fue comprar camisetas falsas en un peligroso mercadillo mexicano, coserles los escudos a mano y pegarles dorsales de rugby de color plateado .

"No tenían ni idea de todo lo que sucedió del lado argentino, que es Bilardo todas sus locuras, y viceversa. En la perspectiva Argentina, la división previa que existe, conceptual, entre ambos países, generó que no existiese una mirada que pretendiera ser lo más objetiva posible", definió Franco.

El partido de aquel 22 de junio de 1986 era en realidad "un ojo de tormenta", según los cineastas, donde confluían dinámicas que habían entrecruzado a los dos países a lo largo de la historia, como el paso de John Byron (abuelo del célebre poeta inglés Lord Byron) por las Malvinas en 1770 o la invención británica del fútbol y cómo esa pasión llegó a Argentina gracias a los marineros ingleses que arribaban al puerto de Buenos Aires.

El documental los va tocando todos, sirviéndose de la historia, de la literatura y hasta de la música de Queen, banda que en un concierto en Buenos Aires había invitado al escenario a Diego Armando Maradona. Y este había aparecido vistiendo una camiseta con la bandera británica.

"Salían los jugadores con una mochila invisible en la espalda de la historia, de guerras, y de cosas que ellos no eran culpables. Decían solo fútbol y punto. Pero no, ese peso está, salían con ese collar de melones a la cancha. Y bueno, hay un tipo que hizo algo espectacular, inhumano", opinó Cabral sobre la victoria por 2-1.

Los tantos albicelestes fueron nada menos que el de 'la mano de Dios' y el 'Gol del Siglo', con Maradona que arranca en campo propio, desde más atrás de la media cancha, y emprende un eslalon vertiginoso en el que regateó a cinco jugadores ingleses antes de batir al portero rival, el legendario Peter Shilton.

"La participación de Maradona, tan icónica como fue, eclipsa muchas cosas que sucedieron", matizó por su parte Franco, quien también enfatiza que este documental no es solo un relato para los amantes del fútbol, sino para que cualquiera pueda emocionarse junto a ellos.