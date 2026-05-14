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14 de mayo de 2026 a la - 07:30

Desmantelado un grupo criminal que generó 240 millones de euros con medicamentos falsos

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Bruselas, 14 may (EFE).- Autoridades europeas han desmantelado un grupo criminal responsable de estafar a personas en toda Europa con suplementos y medicamentos para enfermedades graves o incurables falsificados y que generó 240 millones de euros en transacciones ilícitas, según anunció este jueves la agencia de cooperación judicial Eurojust.

Por EFE

En un operativo que tuvo lugar el pasado 12 de mayo y en el que participaron 15 países, entre ellos España, coordinados por Europol y Eurojust, cuerpos policiales registraron 113 lugares en Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía y Moldavia, solicitaron pruebas a empresas en ocho países y entrevistaron a 23 testigos hasta el momento.

La Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Nacional en Madrid y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta del mismo cuerpo participaron en la investigación.

El grupo criminal operaba "de forma profesional y jerárquica" desde 2019 con empresas a través de las cuales comercializaron más de 400 suplementos no autorizados con nombres diferentes a través de una red de vendedores virtuales que creó cientos de sitios web y páginas en redes sociales, a menudo con el nombre e imágenes de personas famosas, según relató Eurojust en un comunicado.

Las víctimas rellenaban un formulario en estos sitios web y, luego, eran contactados a través de un operador en un centro de llamadas que se hacía pasar por médico o especialista y afirmaba que los productos eran tratamientos legítimos para enfermedades incurables o graves.

Estos suplementos "no tenían ningún efecto en el cuerpo humano y todos contenían ingredientes similares, a pesar de que trataban diferentes enfermedades", motivo por el cual el grupo criminal "les causó graves daños" a los afectados, ya que éstos dejaron de tomar el tratamiento prescrito por sus médicos reales.

Tras las quejas y denuncias de varios usuarios, las autoridades europeas coordinadas por Europol y Eurojust bloquearon en Rumanía 196 sitios web, y se incautaron de grandes cantidades de suplementos tras registros en ese país y Hungría, mientras que en Bulgaria se identificó el almacén central y en Polonia se congelaron activos por valor de 1,8 millones de euros.

A pesar de que la investigación continúa, el equipo internacional logró identificar a la mayoría de presuntos miembros del grupo y detuvo a algunos de sus principales integrantes en Polonia, Rumanía y Moldavia, sin que Eurojust informara de la cantidad exacta de detenciones.