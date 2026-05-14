Desmantelado un grupo criminal que generó 240 millones de euros con medicamentos falsos

En un operativo que tuvo lugar el pasado 12 de mayo y en el que participaron 15 países, entre ellos España, coordinados por Europol y Eurojust, cuerpos policiales registraron 113 lugares en Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía y Moldavia, solicitaron pruebas a empresas en ocho países y entrevistaron a 23 testigos hasta el momento.

La Unidad de Cooperación Internacional de la Policía Nacional en Madrid y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta del mismo cuerpo participaron en la investigación.

El grupo criminal operaba "de forma profesional y jerárquica" desde 2019 con empresas a través de las cuales comercializaron más de 400 suplementos no autorizados con nombres diferentes a través de una red de vendedores virtuales que creó cientos de sitios web y páginas en redes sociales, a menudo con el nombre e imágenes de personas famosas, según relató Eurojust en un comunicado.

Las víctimas rellenaban un formulario en estos sitios web y, luego, eran contactados a través de un operador en un centro de llamadas que se hacía pasar por médico o especialista y afirmaba que los productos eran tratamientos legítimos para enfermedades incurables o graves.

Estos suplementos "no tenían ningún efecto en el cuerpo humano y todos contenían ingredientes similares, a pesar de que trataban diferentes enfermedades", motivo por el cual el grupo criminal "les causó graves daños" a los afectados, ya que éstos dejaron de tomar el tratamiento prescrito por sus médicos reales.

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Tras las quejas y denuncias de varios usuarios, las autoridades europeas coordinadas por Europol y Eurojust bloquearon en Rumanía 196 sitios web, y se incautaron de grandes cantidades de suplementos tras registros en ese país y Hungría, mientras que en Bulgaria se identificó el almacén central y en Polonia se congelaron activos por valor de 1,8 millones de euros.

A pesar de que la investigación continúa, el equipo internacional logró identificar a la mayoría de presuntos miembros del grupo y detuvo a algunos de sus principales integrantes en Polonia, Rumanía y Moldavia, sin que Eurojust informara de la cantidad exacta de detenciones.