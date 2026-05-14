Draghi pide profundizar integración europea ante las crisis al recibir Premio Carlomagno

"La presión sobre nuestro continente es grande, pero no se trata sólo de un momento de peligro. Es algo que obliga a los europeos a ver lo que les es común y lo que pueden construir juntos. Esos nos debe dar confianza", dijo Draghi en su discurso de aceptación del galardón en una ceremonia en Aquisgrán (oeste de Alemania)

Draghi recordó a que lo largo los últimos años una crisis ha seguido a la otra, que la relación transatlántica con EE.UU. ha dejado de ser lo que fue en el pasado y subrayó la necesidad de revisar todo lo que puede crear o fortalecer dependencias estratégicas.

En ese contexto, Draghi llamó a concluir tareas que no están acabadas como la profundización del mercado único, la unión de los mercados de capitales y la integración energética.

De cara al futuro, Draghi subrayó la importancia que tendrá la Inteligencia Artificial en las próximas décadas en el crecimiento económico y dijo que Europa está rezagada en ese campo que requiere enormes inversiones en tecnología y en electricidad.

"Europa tiene el potencial latente para hacer parte de esa transformación pero se ve maniatada por limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, según Draghi, Europa está bajo presión para tomar decisiones que ahora había esquivado y dijo que esa presión puede llevar a fortalecer una serie de valores como la solidaridad o la defensa de las minorías que pueden servir de impulso para emprender reformas necesarias.

"Eso es más fuerte que cualquier programa político", dijo.

Antes de la entrega del premio -dotado con un millón de euros- pronunciaron discursos en homenaje a Draghi el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis.

Merz, destacó a Draghi como salvador del euro en tiempos de crisis y pidió reformas para hacer frente a la situación actual en la que los principios sobre los que se creo la UE están amenazados.

"Usted estabilizó la eurozona y el euro con recursos controvertidos. Era un riesgo. Hubiera podido fracasar pero tuvo éxito. Hoy el euro está firme y le estamos agradecidos", dijo Merz.

"Eso hay que agradecérselo a usted y a otros que asumieron responsabilidad en esa época. Pienso en Wolfgang Schauble", agregó en referencia al que fuera ministro alemán de Finanzas entre 2009-17.

Merz citó parte del discurso pronunciado por Draghi al recibir en España el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025 para recordar la presión que viven actualmente los principios europeos.

"Hemos confiado demasiado en que la fuerza de las ideas humanistas y occidentales convertiría al mundo en un reino de la libertad y de la paz. Nos equivocamos. Pero ver el error de ese optimismo ingenuo no implica abandonar la esperanza de que rijan las reglas en lugar de la arbitrariedad", subrayó Merz.

"Europa se ha despertado, amplía su capacidad de defensa, identifica sus recursos de poder y está dispuesto a usarlos", agregó.

Mitsotakis también recordó a Draghi como salvador del euro en medio de una "crisis existencial" para Europa.

A la ceremonia asistieron 700 personas, entre otras la actual presidenta del BCE Christine Lagarde y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la vicepresidenta, Teresa Ribera.

El Premio Carlomagno se entrega todos los años, tradicionalmente en el Día de Ascensión y desde 1950, a personas que se hayan destacado por sus aportes a la unidad europea.

Entre los galardonados han estado Juan Carlos I de España, en 1998, el expresidente del Gobierno español Felipe González, en 1993, y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana en 2007.

En 2023 el premio fue para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.