El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York absorberá la Neue Galerie en 2028

Según un comunicado, una vez se cierre la operación, el Met se hará con el edificio y la colección de la Neue Galerie, que incluye cuadros icónicos del pintor Gustav Klimt, como el 'Retrato de Adele Bloch-Bauer I'; además, la familia Lauder le donará una decena de obras más.

"La fusión con el Met en 2028 preservará y fortalecerá el legado de la Neue Galerie para siempre", dijo Lauder, de 82 años, quien fue citado en la nota y creó hace 25 años esta institución ubicada cerca del gran museo neoyorquino.

La Neue Galerie y la mansión que la acoge pasarán a llamarse The Met Ronald S. Lauder Neue Galerie, sumándose a las dos instalaciones que ya tiene el Met: su museo principal de la Quinta Avenida y otro edificio en el norte de Manhattan, conocido como The Cloisters.

Las dos instituciones planean que se mantengan como están la colección expuesta en la Neue Galerie, así como su programación, su tienda y su cafetería, Café Sabarsky, decorada al estilo de la Viena del siglo XX y la República de Weimar, indica la nota.

El magnate y su hija Aerin planean donar trece cuadros austríacos y alemanes destacados del siglo XX de su colección personal, entre ellos el retrato 'Die Tänzerin', de Klimt; 'Die Russische Tänzerin Mela', de Ernst Ludwig Kirchner y 'Galleria Umberto', de Max Beckmann.

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Los donantes planean hacer un aporte a los fondos propios del museo para financiar la preservación a largo plazo de la Neue Galerie y comprometer fondos adicionales "para los costos asociados con la integración de la colección y las operaciones del edificio".

Las instituciones no divulgaron los términos financieros de la fusión, que está sujeta a la aprobación de otras partes implicadas.

El arte donado por Lauder a la Neue Galerie, según The Wall Street Journal, está valorado en unos 1.500 millones de dólares.

La Neue Galerie cerrará dentro de dos semanas para someterse a remodelaciones y cuando reabra -el próximo otoño- acogerá una exposición por su vigésimo quinto aniversario.