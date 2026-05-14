El papa nombra al estadounidense Michael Banach nuevo nuncio en Argentina

Banach, de 63 años, releva en la Nunciatura de Buenos Aires al polaco Miroslaw Adamczyk, que a inicios de año fue destinado a la delegación diplomática en Albania.

El nuevo representante del Vaticano en Argentina cuenta con una larga trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede, al que se incorporó en 1994 tras formarse en la Pontifica Académica Eclesiástica de Roma.

Nacido en Worcester (Massachusetts, EE.UU) en 1962, Banach fue nombrado arzobispo titular de Menfis (Egipto) en 2013 por Benedicto XVI y, desde entonces, ha ocupado la nunciatura en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón y, posteriormente, en varios países de África Occidental como Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bisáu.

Antes de su etapa africana, el prelado representó a la Santa Sede como observador permanente ante diversos organismos internacionales en Viena, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Su llegada a Argentina se produce tras un período de cuatro años en Hungría, país al que fue destinado en mayo de 2022.