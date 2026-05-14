El rey de España y el vicepresidente Cuerpo viajarán a Canadá con intensa agenda económica

Este viaje, que tendrá lugar entre el 19 y 21 de mayo en Ottawa y Toronto, incluirá además el último día una etapa muy personal para el rey, la visita al Lakefield College School, un internado situado en la provincia de Ontario donde estudió entre 1984 y 1985 el entonces equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU), etapa previa a la universidad en el sistema educativo español.

Se trata del primer viaje oficial del rey a Canadá y su contenido será principalmente de carácter económico y comercial para intensificar las relaciones entre España y Canadá en un contexto global de tensiones comerciales y geopolíticas.

La política comercial del Gobierno estadounidense ha provocado el rechazo del primer ministro canadiense, Mark Carney, que considera que los aranceles impuestos por Donald Trump vulneran los acuerdos entre ambos países.

Según fuentes del Ministerio español de Economía, con este escenario existe en Canadá una percepción de una excesiva dependencia de Estados Unidos con la que quieren romper, lo que supone una oportunidad ya que este país comparte muchos de los valores que tiene la Unión Europea (UE), y en concreto con España, como el multilateralismo y el derecho internacional.

El viaje comenzará en Ottawa, la capital canadiense, donde Felipe VI se reunirá con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca inglés.

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En Toronto habrá un importante encuentro empresarial, además de reuniones con inversores y contactos con autoridades canadienses, con el objetivo de seguir reforzando la cooperación bilateral e impulsando la presencia de las empresas españolas en Canadá.

Canadá es la decimoprimera economía del mundo y España la 14; sin embargo, el comercio bilateral es relativamente discreto, de tal forma que, aunque en los últimos diez años ha aumentado más del 85 % hasta casi los 5.200 millones de euros en 2025, ambos países quieren duplicar estas cifras.

Las empresas españolas que tienen más presencia en Canadá son las de ingeniería y de construcción. Y ahora, indican las fuentes del Ministerio de Economía, se trata de ir más allá en sectores como defensa o inteligencia artificial.

Empresas como Indra, ya presente en Canadá, o Multiverse, de IA, participarán en los encuentros en Toronto.

A España le interesa extraordinariamente la riqueza de recursos de Canadá, tanto en hidrocarburos como en otras materias primas como los minerales críticos. Y también se trata de atraer, además de fondos de inversión canadienses a España, inversión productiva.

A estos encuentros económicos a los que asistirán el rey y el vicepresidente se une la cita cultural que tendrá lugar en la Universidad Victoria de Toronto, donde Felipe VI entregará el 20 de mayo el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía a la escritora canadiense Margaret Atwood, conocida internacionalmente por su obra 'El cuento de la criada'.

En esa misma universidad se reunirá también el rey con representantes de la colonia española en Canadá.

Al día siguiente será cuando Felipe VI se traslade a su antiguo colegio, donde con 17 años estudió COU para completar su etapa académica antes de iniciar la formación militar, una emotiva visita durante la que se encontrará con alumnos del prestigioso Lakefield College y antiguos compañeros de escuela.

Allí conocerá el proyecto de las nuevas instalaciones que el centro va a construir y que llevarán el nombre de 'El Rey Felipe VI de España' como homenaje a su paso por sus aulas hace más de 40 años.