España permitirá la próxima semana que los negativos de hantavirus reciban visitas

Así lo establece el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública española el pasado martes, recordaron este jueves fuentes del Ministerio de Sanidad.

Trece de las catorce personas ingresadas en el hospital Gómez Ulla de Madrid cuyas dos primeras PCR practicadas desde su aislamiento en el centro el pasado domingo han dado negativo en hantavirus serán sometidas a una nueva prueba el próximo lunes.

Si vuelve a ser negativa, de acuerdo con el protocolo, podrán recibir visitas de personas que vayan protegidas con el traje EPI adecuado. Si las condiciones del centro sanitario lo permiten, también podrán salir de sus habitaciones a las áreas comunes de la planta en la que se encuentren, con mascarillas FFP2, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisión del personal sanitario.

Pero si el resultado es positivo, pasarán a ser considerados casos confirmados, independientemente de que tengan síntomas o no.

El único caso positivo hasta ahora, un hombre de setenta años que ha desarrollado sintomatología pero que está estable, permanecerá en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatán) del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica.

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Si se produjera algún positivo asintomático, el tiempo de permanencia en la Uatán se prolongaría hasta la obtención de una prueba negativa.

En tanto, las dos mujeres de un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos que estuvieron en contacto con una ciudadana neerlandesa que falleció también podrán empezar a recibir visitas la próxima semana, una vez que se confirme el resultado negativo de la PCR que se les haga a los siete días de su ingreso.

El protocolo establece que para los casos de personas consideradas contacto fuera del buque que vayan surgiendo, como los de estas dos mujeres, "se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa".

Mientras se decide, estas personas deberán estar aisladas en su domicilio, lugar de residencia o el lugar donde se encuentren.