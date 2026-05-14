Israel podría celebrar elecciones anticipadas

La coalición gobernante de Israel presentó una propuesta para disolver el parlamento (Knéset) del país, lo que abre el camino a elecciones anticipadas, informó el miércoles el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Según medios israelíes, el proyecto de disolución podría someterse a votación el 20 de mayo.

“La 25ª Knéset se disolverá antes del final de su mandato. Las elecciones (para formar el próximo parlamento) se celebrarán en una fecha determinada por el Comité de la Knéset, que no podrá fijarse antes de 90 días después de la aprobación de esta ley”, indicó el proyecto publicado por el partido Likud.

El texto fue firmado por los líderes de los seis grupos parlamentarios de la coalición gobernante.

Lea más: Netanyahu niega rumores sobre su salud y afirma estar "en excelente estado"

Elecciones en agosto

Las elecciones podrían celebrarse, por tanto, a partir de la tercera semana de agosto, alrededor de dos meses antes del final previsto originalmente del mandato legislativo, el 27 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa de disolver el Parlamento, impulsada por el propio partido de Netanyahu, se produce cuando en las últimas 24 horas el primer ministro parecía enfrentarse al posible colapso de su coalición.

El primer ministro enfrenta una creciente indignación por parte de los partidos ultraortodoxos.

Lea más: Netanyahu vuelve a aplazar su testimonio en juicio por corrupción apelando a la seguridad

Críticas del sector ortodoxo

Estos movimientos lo acusan de no cumplir su promesa de aprobar una legislación que eximiría de forma permanente del servicio militar obligatorio a los jóvenes de la comunidad ultraortodoxa que estudian en las escuelas talmúdicas.

Al percibir una oportunidad en medio de la agitación, varios partidos de la oposición anunciaron el martes que tenían la intención de presentar su propio proyecto de ley para disolver la Knéset.

Pero el anuncio de Likud permitiría a Netanyahu tomar las riendas del calendario electoral.

Lea más: Israel y el Líbano inician este jueves la tercera ronda de conversaciones de paz

Votaciones anticipadas

El principal líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, dijo el miércoles poco después que están listos para disputar unas votaciones anticipadas.

“Estamos listos”, escribió Lapid en X, en la que también se refirió a su nueva alianza, Beyahad (Juntos), formada con el ex primer ministro Naftali Bennett.

Bennett y Lapid han sido críticos declarados de la gestión que ha hecho Netanyahu de las guerras del país desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Ninguno de los dos bloques parece capaz de formar gobierno, dada la fragmentación del electorado.

Según una encuesta divulgada el martes por el ente público KAN, el Likud obtendría 26 escaños de los 120 de la Knéset, frente a los 32 del parlamento saliente, mientras que Beyahad conseguiría 25.