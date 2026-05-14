La feria ARCOlisboa cumple 10 años en Portugal con una edición que reunirá a 18 países

La presentación de la feria fue realizada este jueves en la sede del museo Pavilhão Julião Sarmento, donde la directora de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España (ARCO), Maribel López, destacó que, pese a que es la novena edición, son 10 años desde que este evento abrió sus puertas por primera vez en Portugal, que definió como "una bonita aventura".

En concreto, ARCOlisboa, feria organizada por Ifema Madrid y el Ayuntamiento lisboeta, se celebrará del 28 al 31 de mayo en el ya tradicional espacio de la Cordoaria Nacional.

En declaraciones a EFE, la responsable resaltó que esta edición incluirá dos cambios "muy importantes": una colaboración con la Lisbon Design Week y una nueva sección comisariada que se llamará 'Archipiélago de Historias del Arte' y que se centrará en "artistas que trabajan con los saberes tradicionales y los traen a la contemporaneidad".

Esta nueva categoría estará comisariada por Cosmin Costinas y abarcará seis galerías originarias de cuatro países.

"Es una manera de explicar cómo el arte trasciende al tiempo y al espacio" por medio de la reinterpretación de la artesanía, explicó la directora.

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Por otro lado, este año incluirán una colaboración con el festival de diseño Lisbon Design Week, que será organizado en la misma semana, siendo la Cordoaria Nacional uno de sus puntos de exhibición en la capital.

Similar a las ediciones anteriores, se mantendrá el programa general, que en esta ocasión estará compuesto por 61 galerías, entre ellas las de Marcelo Guarnieri, Aninat, AA Gallery, Juan Silió y CarrerasMugica.

Los proyectos SOLO del programa general presentarán en profundidad la obra de artistas internacionales, entre ellos Susana Rocha, Gloria Martín Montaño, Vanessa da Silva y Catarina Real.

También repetirá 'Opening Lisboa', comisariada por Sofia Lanusse y Diogo Pinto, con Sofia Montanha como asistente curatorial, un apartado que contará con 17 galerías que "impulsen nuevos lenguajes y espacios artísticos".

La presencia española "es casi tan importante como la presencia portuguesa" -ambas con una cifra similar de galerías-, recalcó López, quien aseguró que este evento es un "proyecto muy ibérico".

Y añadió: "Es verdad que hay una consistencia y una fidelidad entre las galerías portuguesas y españolas a la feria que creo que es el sustrato y el corazón de esta feria".

Repite como parte de la programación 'Arts Libris', dedicado a editoras de arte contemporáneo, y el tradicional programa de debate y reflexión Millennium Art Talks.

Un año más, se otorgarán diversos premios, que reconocerán el mejor estand de la feria o la mejor galería del 'Opening Lisboa', entre otros.

Para fomentar la presencia de los jóvenes, las personas de hasta 25 años podrán entrar de forma gratuita durante las tardes del 29 y el 30 de mayo.