Los bloqueos de internet preocupan a los rusos más que el covid en 2020, según un informe

De acuerdo con el documento, redactado por el 'Índice Nacional de la Preocupación de los Rusos', además de los bloqueos de internet, a los ciudadanos les preocupan los ataques de drones ucranianos, los estafadores, la guerra en Irán y los papeles del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

En cuanto a internet, a los internautas les preocupa principalmente la imposibilidad de acceder a sus redes sociales favoritas, así como los cortes de internet móvil que influyeron en la posibilidad de pagar con la tarjeta o un código QR.

El pasado 9 de mayo, el día del desfile militar en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, las autoridades capitalinas desconectaron totalmente el internet en el centro de la ciudad, aduciendo motivos de seguridad.

Días atrás, las autoridades ya habían restringido internet por el mismo motivo.

En marzo pasado también hubo un bloqueo masivo que se prolongó durante casi tres semanas y causó un gran descontento entre los moscovitas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mayoría de rusos no se creen los argumentos esgrimidos por los funcionarios y las fuerzas de seguridad, en lo que cuentan con el apoyo de la mayoría de partidos y de los empresarios.