'Mazel Lov': Israel también recibe apoyos durante Eurovisión en Viena

La actual edición del certamen viene acompañada por una fuerte polémica tras la decisión de cinco países, entre ellos España, de no acudir a Viena por la participación de Israel, al que acusan de haber cometido un genocidio en Gaza y de usar políticamente el festival para justificarlo.

Según explicó uno de los participantes de la concentración, celebrada en la plaza entre dos importantes museos de Viena, el lema -visible en coloridas camisetas y pancartas- pretende reivindicar Eurovisión como "un festival de amor, comunidad y paz en la Tierra".

Durante la concentración se celebró un pequeño concierto de música en el que niños y adultos cantaron y bailaron al ritmo de canciones tradicionales de la comunidad judía.

La movilización a favor del derecho de Israel de participar en Eurovisión se produjo hoy en el mismo lugar donde mañana se espera la primera protesta importante de grupos propalestinos en contra de la actuación israelí.

Desde entonces el certamen viene rodeado de controversias, con movilizaciones de colectivos propalestinos y el boicot de cinco países -España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia- que decidieron no participar este año.

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Las principales manifestaciones en contra de la presencia de Israel están previstas para mañana viernes y para el sábado, justo antes de la gran final, bajo el lema 'Ningún escenario para el genocidio'.

La policía de Viena, que ha activado un gran dispositivo de seguridad, ha advertido de posibles bloqueos y acciones disruptivas, especialmente durante el día de la final, para la que se ha clasificado el representante israelí.

Durante su actuación en la primera semifinal el martes por la noche, al menos un hombre gritó "Parad el genocidio", lo que pudo escucharse durante buena parte de la canción en la retransmisión en directo de la televisión pública austriaca, ORF.

El hombre y otras tres personas fueron sacadas por el servicio de seguridad del pabellón Wiener Stadthalle donde se habían congregado unas 10.000 personas.