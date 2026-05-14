Sánchez y Gordon Brown confían en la cooperación para fortalecer el multilateralismo

Sánchez recibió en Madrid a Brown para apoyarle en su cometido como Enviado Especial del Reino Unido para las Finanzas Globales y la Cooperación, informó el Ejecutivo español en un comunicado.
El objetivo es cooperar en la renovación de áreas de acción conjunta como la salud pública, el cambio climático, la justicia económica o la biotecnología.
Sánchez celebró esta misión por considerarla necesaria en el complejo contexto internacional de estos momentos.
Además, explicó que España comparte su visión sobre la necesidad de ahondar en la reforma del multilateralismo y trabaja ya en áreas como la gobernanza de la inteligencia artificial y la reforma de la salud global.
El encuentro entre Sánchez y Brown coincide con la crisis que atraviesan los laboristas británicos tras unos malos resultados en las recientes elecciones locales.
El ministro Sanidad, Wes Streeting, anunció la dimisión hoy y se perfila como posible rival del primer ministro, Keir Starmer, para disputarle el liderazgo del partido.