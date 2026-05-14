Un estudio de las canciones de Eurovisión desde 1956 revela el auge del contenido político

Para su estudio, el psicólogo y musicólogo Markus Foramitti analizó las casi 1.800 canciones que han participado en el concurso desde 1956.

Si bien el amor es el tema predominante -presente en cerca de dos tercios de las canciones este año- el análisis muestra que las letras de los temas tienden a ser cada vez más simples y con lenguaje y connotaciones negativas.

Al mismo tiempo aumentan lentamente las letras políticas mientras que los temas festivos mantienen su presencia de forma constante a lo largo de los años.

La investigación, encargada por la emisora pública austríaca ORF con motivo del festival que organiza esta semana, destaca que la evolución hacia un tono y lenguaje "negativo" en las canciones de Eurovisión es más lenta que en otras listas internacionales.

"Probablemente eso tenga que ver con que en Eurovisión hay más censura. Por ejemplo, se utilizan menos palabrotas y menos términos sexuales", dijo Foramitti, citado por ORF.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eso sí, igual que en las listas de éxitos norteamericanas, también en el festival Eurovisión se observa una disminución de la complejidad de las letras.

Según el investigador, esto se explica porque, en general, el público prefiere contenidos musicales más simples, ya que son más fáciles de procesar, comprender y cantar.

Al mismo tiempo, Foramitti señaló que los algoritmos de las principales plataformas de reproducción en línea también favorecen los temas que enganchan rápidamente.

"Es mucho más fácil cuando desde el principio hay un 'gancho', un elemento repetitivo que mantiene a las personas escuchando la canción", explicó el psicólogo.

En la presente edición, esta tendencia se refleja por ejemplo en la canción griega 'Ferto', que ocupa el segundo lugar en las proyecciones de las casas de apuestas.

Según las normas del Festival, el contenido político está prohibido en las canciones, por lo que la mayoría de las referencias a este ámbito aparecen de forma simbólica, histórica o indirecta.

Uno de los ejemplos más conocidos es la canción '1944', interpretada por la ucraniana Jamala, ganadora en 2016, que aborda la deportación de los tártaros de la península de Crimea ordenada por Stalin durante la II Guerra Mundial.

En la edición de 2024 en Malmö (Suecia) hubo controversia por la canción israelí 'Hurricane', en referencia al ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Por la respuesta militar de Israel a esos ataques en Gaza, con más de 70.000 muertos y calificada por sus críticos como "genocidio", la presidencia israelí causa desde entonces tensiones en Eurovisión.

Cinco países, entre ellos España, decidieron por ello boicotear este año el Festival.