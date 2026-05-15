Acusan a ciudadano iraquí de coordinar ataques terroristas en EE.UU., Canadá y Europa

Según un comunicado del DOJ, el arrestado, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, era un comandante de la milicia Kataib Hizbulá, el buque insignia de la Resistencia Islámica en Irak, una organización designada como terrorista por Estados Unidos.

Al-Saadi, de 32 años, fue trasladado a Estados Unidos y está acusado de seis delitos relacionados con el terrorismo por sus actividades como miembro de dicha milicia, vinculada con la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (IRGC), de acuerdo con la nota.

En concreto, el Gobierno estadounidense lo acusa de coordinar al menos 18 atentados terroristas en Europa y otros dos en Canadá, además de planificar intentos de ataques en Estados Unidos.

Entre ellos se encuentra un ataque con explosivos contra un banco estadounidense en Ámsterdam en marzo; un incendio de una sinagoga en Skopje (Macedonia del Norte) el pasado abril o el apuñalamiento de dos hombres judíos en Londres, también en abril.

En la denuncia también se acusa a Al-Saadi de planear asesinar a estadounidenses y judíos en Los Ángeles y en una sinagoga de Nueva York.

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Además, se especifica que Al-Saadi trabajó "estrechamente" con Qasem Soleimani, comandante de la IRGC, así como con Abu Mahdi al-Muhandis, líder de Kataib Hizbulá, ambos fallecidos en un ataque aéreo de Estados Unidos en 2020.

Según el país norteamericano, Al-Saadi ha instado a otros "a atacar y asesinar estadounidenses", incluso en represalia por las muertes de Soleimani y al-Muhandis.

El Gobierno también cita una publicación del acusado en redes sociales en la que adjuntó una imagen del Capitolio de EE.UU. en ruinas y escribió: "Nuestra venganza por los líderes mártires continúa. No hay negociaciones con el ocupante".

El iraquí compareció este viernes en un tribunal federal de Nueva York, donde la jueza Sarah Netburn ordenó su detención preventiva a la espera de que se celebre un juicio.

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, aseguró en la nota que Al-Saadi dirigió e instó a otros a atacar intereses de su país y de Israel, así como a asesinar a estadounidenses judíos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

"Estas acusaciones demuestran que las fuerzas del orden estadounidenses utilizarán todos los recursos a su alcance para desarticular y desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y a sus líderes", agregó.