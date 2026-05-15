Convoy terrestre hacia Gaza continúa su ruta pese a anuncio de bloqueo en el este de Libia

La decisión de la Administración del este del país -tutelado por el mariscal Jalifa Haftar- fue confirmada mediante un comunicado, tras la decisión de El Cairo de prohibir la entrada a Egipto, por vía terrestre, a todos los foráneos, a excepción de los que tengan nacionalidad libia.

En el convoy viajan tunecinos, argelinos, marroquíes, mauritanos, portugueses, italianos, turcos e indonesios, entre otros, que avanzan ignorando la advertencia de bloqueo por parte de las fuerzas de Haftar.

Los activistas enfrentan una situación similar a la vivida en junio de 2025, cuando un convoy que partió de Túnez, bajo e nombre de 'La Caravana de la Firmeza', ya fue bloqueado al intentar entrar en el oeste libio, por lo que su llegada a Gaza se vio frustrada.

En esta ocasión, la misión -conformada por médicos, ingenieros, profesores y periodistas, entre otros- está compuesta por 20 autobuses, 50 camiones cargados con alimentos, medicinas y materiales diversos, y 10 ambulancias destinadas a brindar apoyo sanitario en la Franja palestina.

Además, según informó la organización, transportan una veintena de casas móviles tipo caravana, para personas cuyas viviendas quedaron destruidas por la guerra.

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Antes de retomar su viaje, cuyo punto de partida fue Argelia hace una semana, los activistas recibieron formación en distintos ámbitos, como el jurídico, mediáticos y sanitario, con el apoyo de la Media Luna Roja Libia, con el fin de afrontar problemas previsibles a una eventual llegada a Gaza.

Sin embargo, avanzan con escasas posibilidades de alcanzar la meta, por la advertencia de las autoridades del oeste libio tras la notificación de El Cairo, que sugirió a los extranjeros "utilizar los pasos aéreos" y "obtener previamente los permisos necesarios" para entrar en Egipto sin problemas.

La ruta de la caravana terrestre coincide con la nueva iniciativa marítima de la Flotilla Global Sumud, integrada por 54 embarcaciones, que zarpó el jueves de Turquía, donde realizó una escala técnica antes de continuar su misión humanitaria hacia Gaza, y avanza al este de la isla griega de Rodas.