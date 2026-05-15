La fabricante de armas Taurus pierde 7,2 millones de dólares en el primer trimestre

Las pérdidas trimestrales contrastan con los beneficios de 18,6 millones de reales (unos 3,6 millones de dólares) reportados por la conocida fabricante de revólveres en el mismo periodo del año pasado.

En el informe financiero, el CEO de la empresa, Salesio Nuhs, atribuyó el resultado al arancel del 50 % impuesto el año pasado por el Gobierno de EE.UU. sobre las importaciones brasileñas.

Al mismo tiempo, Nuhs celebró la suspensión en febrero de los aranceles por parte de la Corte Suprema del país norteamericano y apuntó a las restituciones monetarias que Taurus iba a recibir tras esa decisión judicial favorable.

La empresa facturó 355 millones de reales (unos 70 millones de dólares) en los tres primeros meses de 2026, un 1,7 % más que hace un año.

Además, reportó un Ebitda negativo de 20,1 millones de reales (unos cuatro millones de dólares), frente a los siete millones de reales (1,3 millones de dólares) de resultado positivo en el mismo trimestre de 2025.

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La deuda neta al cierre del trimestre fue de 541 millones de reales (unos 106 millones de dólares), un 1 % más que en el mismo periodo del año pasado.