La producción industrial de Colombia crece un 2,4 % en marzo

En cuanto al crecimiento por sectores, tres de los cuatro que mide el DANE para este indicador registraron variaciones positivas liderados por el alza del 4,9 % en el suministro de electricidad y gas, seguido del 3,9 % de la industria manufacturera y el 2,8 % en captación, tratamiento y distribución de agua.
En contraste, el sector de explotación de minas y canteras tuvo una disminución de 4,5 %, según el DANE.
Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la fabricación de equipos de transporte (32,9 %), la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (28,7 %) y la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (17,1 %).
En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la fabricación de productos textiles (-15 %), la extracción de hulla (carbón de piedra) (-11,5 %) y la fabricación de aparatos y equipo eléctrico (-6,6 %).
Durante el primer trimestre del año, la producción industrial acumuló una bajada del 0,7 %, arrastrada principalmente por el retroceso del sector de explotación de minas y canteras, mientras que la manufactura, la electricidad y el agua registraron variaciones positivas.
Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta marzo, el IPI registró un crecimiento del 0,7 %, impulsado por el sector de suministro de electricidad y gas, el de industria manufacturera y el de captación, tratamiento y distribución de agua, en tanto que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos.