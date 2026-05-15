Sánchez dice que derrotará "a la corrupción fujimorista" con apoyo del pueblo peruano

"Este es el gobierno de los fujimoristas y de la corrupción que vamos a derrotar con la lucha de nuestro pueblo", sostuvo Sánchez durante un mitin celebrado en la cooperativa azucarera Andahuasi, ubicada en el norte de la región de Lima.

El candidato, quien disputará la Presidencia peruana con la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), responsabilizó a su rival electoral por la "corrupción enquistada" y pidió el apoyo de los dirigentes populares "para compartir las luchas y esperanzas, asumiendo como propias las luchas del pueblo".

"Nosotros sabemos muy bien cuáles son las luchas del pueblo y aspiramos para Perú la industrialización del agro, la segunda revolución agraria, una revolución para producir seguridad alimentaria y derrotar la anemia y desnutrición", dijo.

Sánchez, quien es congresista del partido Juntos por el Perú, aseguró que el Estado peruano "solo legisla para los grandazos, solo brinda beneficios, fomento y facilidades para los grandes empresarios".

Consideró, en ese sentido, que los trabajadores no solo deben "estirar la mano para un regalo tributario", sino que deben tener "el derecho de ser accionistas, dueños, empresarios con visión nacionalista y generadores de empleo y desarrollo humano".

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El candidato saludó a los miembros de la cooperativa Andahuasi porque "desde hace más de 40 años están demostrando que los agricultores también son capaces de ser empresarios honestos, que no tuercen la justicia y que apuestan por la inversión sin necesidad de irse a los paraísos fiscales".

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este viernes con el escrutinio de las elecciones generales del pasado 12 de abril y confirmó que se celebrará una segunda vuelta entre la derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez.

Fujimori fue la candidata más votada con el 17,18 % de los votos válidos, al obtener 2.877.678 apoyos, mientras que Sánchez logró el 12,03 %, al recibir 2.015.114 sufragios, en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista Rafael López Aliaga, que quedó tercero con 11,90 %, al sumar 1.993.904 votos.

Con apenas 21.210 votos de diferencia, López Aliaga exige a las autoridades electorales que no proclamen los resultados hasta que se atiendan sus reclamos, ya que denuncia sin pruebas contundentes que ha sido víctima de un fraude, a partir de los grandes retrasos que se produjeron en la apertura de colegios en Lima, su principal feudo electoral.