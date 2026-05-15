Sheinbaum recibe a Bachelet y reafirma apoyo de México a su candidatura en la ONU

"Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas", afirmó Sheinbaum en un mensaje en su cuenta de X, tras reunirse con Bachelet.

Además, Sheinbaum describió a la exmandataria chilena como "una mujer brillante" y "promotora de la paz con desarrollo y justicia".

El encuentro ocurrió en medio de la campaña impulsada por México y Brasil para promover a Bachelet al frente del organismo internacional, pese a que el gobierno chileno de José Antonio Kast retiró el respaldo a su candidatura.

Antes del encuentro con Sheinbaum, Bachelet sostuvo una reunión con el canciller mexicano Roberto Velasco para hablar sobre el papel de la ONU frente a los desafíos internacionales actuales.

La Cancillería señaló que México impulsa la candidatura de la exmandataria chilena como parte de su apuesta por reforzar el multilateralismo, con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional.

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Bachelet, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, compite por el cargo con la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Para asumir el cargo, el candidato debe obtener el respaldo de una mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU sin ser vetado por ninguno de sus miembros permanentes y posteriormente ser aprobado por la Asamblea General.

México ha insistido en la necesidad de revitalizar el multilateralismo y reforzar a las instituciones globales, en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y el uso creciente de medidas unilaterales, una postura que el actual Gobierno ha vinculado de manera directa con los principios constitucionales de la política exterior mexicana.